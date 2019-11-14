В центре Москвы загорелась типография

В центре столицы загорелось здание, где находится Московская газетная типография, а также редакция газеты "Московский комсомолец".

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, поступила информация о возгорании в здании, расположенном по адресу улица 1905 года, дом 7, строение 1. В настоящее время оттуда эвакуируют людей.