Алина Ковалева: сборная России едет за медалями чемпионата Европы по керлингу

15 ноября в шведском Хельсингборге стартует чемпионат Европы по керлингу. Сборную России на этом турнире будет представлять команда скипа Алины Ковалевой, выигравшей отборочные соревнования у конкуренток.

"Мы и сами от себя ждем медалей. И в прошлом году ехали на чемпионат Европы за призами, но тогда немного не получилось. Мне кажется, сейчас мы можем это сделать", – приводит слова Ковалевой РИА Новости.

Напомним, что чемпионат Европы по керлингу пройдет с 15 по 23 ноября 2019 года.