Огонь на Ленинградском вокзале в Москве тушил пожарный поезд

В Москве рядом с Ленинградским вокзалом загорелось здание — площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Агентство "Москва" сообщает, ссылаясь на собственные источники, что для тушения огня в одноэтажном здании привлекался пожарный поезд.

В настоящее время пожар потушен.