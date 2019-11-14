Строительство ЦКАД: начался монтаж моста в Раменском районе

Важный этап грандиозной транспортной стройки: в Раменском районе Подмосковья сегодня начался монтаж пролетных конструкций нового моста через Москву-реку. Это одно из крупнейших сооружений будущей Центральной кольцевой автодороги. Мост войдет в состав строящегося четвертого участка ЦКАД, который протянется почти на 100 километров через четыре района области и пересечет почти полтора десятка рек.

Район города Бронницы, неподалеку Рязанское шоссе — здесь пройдет один из отрезков четвертого участка Центральной кольцевой автодороги. Сейчас тут развернулось грандиозное строительство — возводят мост через Москву-реку. Все опоры уже установлены, качество сварки и крепежа проверено, можно приступать к главному.

Огромный стальной пролет весом больше 2 000 тонн вовсе не стоит на месте, как может показаться, его толкают вперед специальные гидроцилиндры. И вся эта махина по силиконовым плиткам медленно скользит в сторону реки.

Это называется "надвижка". Мостовой пролет собирают на берегу, а затем надвигают на реку. Скорость движения — 3 сантиметра в минуту.

"Здесь можно было применить другой способ, например, монтаж в навес или вертолетный монтаж. Но для монтажа в навес нужен кран очень большой грузоподъемности, что скажется на экономической составляющей строительства", — объясняет Александр Пауков, исполнительный директор компании-подрядчика

Четвертый 100-километровый участок Центральной кольцевой автодороги готов примерно на 25 процентов, работы идут без остановок, зимой они тоже продолжатся. Полностью эту часть дороги от трассы М7 "Волга" до М4 "Дон" планируют завершить через полтора года.

"Это будет современная скоростная автомагистраль по две полосы в каждом направлении категории А1. Всего предусматривается строительство шести транспортных развязок с пунктами взимания платы на въездах и съездах", — рассказывает Константин Арефьев, руководитель проекта "ЦКАД-4"

Строительство Центральной кольцевой автодороги протяженностью больше 300 километров началось около 3 лет назад. Магистраль, которая должна стать ключевой для ближнего Подмосковья, пойдет в обход крупных населенных пунктов. Она разгрузит МКАД и вылетные трассы. Строительство планируют завершить в 2021 году.