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14 ноября 201916:12

Мария Захарова: Запад рисует красные линии и сам же их стирает

Александр Щербак/ТАСС

"Запад на сегодняшний день занимается глобальным шулерством. Какой закон, демократия или права человека? Это все инструменты, которые нужны только для одного – лобового продвижения их собственных интересов. И все красные линии ими же рисуются и стираются", – заявила в эфире программы официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".


Она также прокомментировала два резонансных уголовных дела в отношении ведущего программы журналиста Владимира Соловьева, инициированных украинским нардепом Гончаренко. Захарова напомнила о том, что украинский депутат Верховной рады прибыл с официальным визитом в Италию, где позволил себе ряд заявлений в отношении российского телеведущего.

"Подобные высказывания можно охарактеризовать как угрозу", – подчеркнула дипломат.

Она считает, что если журналист делает свою работу, то ни государство, ни общественность, ни политические партии или власть не имеют права в отношении него делать заявления угрожающего характера.

"Материалы по этому происшествию были переданы в ОБСЕ. Россия также уведомила по официальным каналам и правительство Италии. Ждем от итальянской стороны соответствующих действий", – заключила Захарова.

12 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева. Телеведущий заявил, что не удивлен действиями ни СБУ, ни Гончаренко. По его словам, возникшая ситуация – это своеобразный тест для Запада.

"Интересно, как теперь на это будет реагировать Запад, потому что они якобы борются за свободу слова. Вот как они отнесутся к такому проявлению европейской демократии и представлению о европейских ценностях? Это, скорее, тест для них", – заключил журналист.

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