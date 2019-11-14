Во дворце "Итамарати" открылся саммит БРИКС

В столице Бразилии началась встреча руководителей государств БРИКС. Президент страны встретил лидеров России, Индии, Китая и ЮАР во дворце "Итамарати".

Сначала главы государства собрались на традиционную церемонию совместного фотографирования. Затем началось первое пленарное заседание, которое пройдет в закрытом режиме.

Ожидается, что собравшиеся обсудят актуальные проблемы международной безопасности, состояние мировой экономики, положение дел в торговле и финансах.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал ТАСС, что Владимир Путин представит свое видение стоящих перед БРИКС актуальных задач, а также даст оценку действиям США по развалу системы контроля над вооружениями. Кроме того, президент проинформирует собравшихся о действиях России в Сирии.

После заседания российский лидер отдельно побеседует еще с президентом Бразилии. А завершится день итоговой пресс-конференцией.