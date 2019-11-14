Экс-супругу Цеповяза отправят в психиатрическую клинику

Бывшую супругу члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, которую обвиняют в вымогательстве, переведут в клинику с психиатрическим профилем. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в четверг, 14 ноября, не смог приступить к слушаниям дела из-за состояния здоровья обвиняемой.

Адвокат Натальи Стришней Мурад Мусаев рассказал, что накануне посетил подзащитную в больнице, где та находилась в реанимации. В настоящее время рассматривается вопрос о ее переводе в отделение, а после этого в другую клинику с психиатрическим профилем. По словам Мусаева, там, возможно, будут долечивать Стришнюю по ее основному заболеванию, также с ней, скорее всего, будут работать психологи, сообщает РИА Новости.

Еще один информированный источник, ссылающийся на материалы Железнодорожного суда, сообщил "Интерфакс", что по рекомендации психиатра обвиняемую будут готовить к переводу в специализированную психиатрическую больницу №3, которая располагается в станице Кущевская.

Как сообщает "360", ссылаясь на слова адвоката Мурада Мусаева, Стришняя пребывает в глубокой депрессии, ее эмоциональное состояние оставляет желать лучшего.

В настоящее время Железнодорожный районный суд перенес слушания на неделю до 21 ноября 2019 года в связи с состоянием здоровья Натальи Стришней.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга Цеповяза впала в кому. В доме также была обнаружена записка женщины, в которой она сообщила об оказываемом на нее давлении. Через несколько дней Стришняя вышла из комы.

Экс-супруга Цеповяза и ее брат были задержаны в июне 2019 года и помещены под стражу. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей у коммерсанта. В октябре суд изменил меру пресечения Стришней на домашний арест.