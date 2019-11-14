Эрдоган - Трампу: Турция не откажется от С-400 ради Patriot

Турция готова купить американские зенитные ракетные комплексы Patriot, но не на замену С-400 "Триумф", а в дополнение. Об этом заявил Реджеп Эрдоган на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Турецкий лидер напомнил о стратегическом партнерстве с Москвой, что исключает отказ от российских ЗРК, пишет агентство "Интерфакс".

Помочь преодолеть разногласия может рабочая группа, считает Эрдоган. В нее должны войти министры обороны двух стран и советники президентов по нацбезопасности. Контролировать работу организации может НАТО.

Между тем, отметил турецкий президент, позиция Трампа по поводу покупки российских С-400 стала гораздо позитивнее, а подход к решению проблемы продуктивнее.

В заключении Реджеп Эрдоган заявил, что хочет сохранить дружественные отношения и с США, и с Россией.



Напомним, Турция приобрела у России партию зенитных ракетных комплексов за 2,5 миллиарда долларов. Вашингтон раскритиковали Анкару за покупку ЗРК. После чего приостановил участие турецкой стороны в программе самолета пятого поколения F-35.