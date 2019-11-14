Задержан хулиган, напавший с ножом на детей и учительницу в Нефтекумске

Задержан 63-летний хулиган, напавший с ножом на играющих детей и учительницу в Ставропольском крае.

Инцидент произошел в Нефтекумске 9 ноября — к мальчикам, играющим на детской площадке, с матерной руганью бросился дебошир, вооруженный ножом.

Случайно оказавшаяся рядом учительница младших классов скомандовала ребятам убегать, а сама задерживала нарушителя, пока не убедилась в безопасности детей, после чего отступила сама.

В отношении судимого ранее 63-летнего жителя Нефтекумска возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство из хулиганских побуждений". Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.