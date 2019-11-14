Экс-тренер "Монако" Анри возглавил "Монреаль Импакт"

Бывший главный тренер "Монако" Тьерри Анри стал наставником клуба высшей лиги США и Канады (MLS) "Монреаль Импакт". Об этом сообщил официальный сайт канадской команды.

42-летний французский специалист заключил контракт сроком на два года с возможностью его продления. Детали соглашения пока не разглашаются.

Напомним, что Анри возглавил "Монако" в октябре 2018 года, однако в январе 2019-го был отправлен в отставку.