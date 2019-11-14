Мединский: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Соколов?

Министр культуры России Владимир Мединский сравнил жестокое преступление историка Олега Соколова с ажиотажем, который возник после выхода зарубежного фильма "Джокер".

Государственный деятель прокомментировал ситуацию, связанную с доцентом-расчленителем. Он отметил, что если раньше все спрашивали про нашумевший фильм, то теперь про Олега Соколова. "Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?", — обратился к журналистам Владимир Мединский.

Также министр культуры отметил, что ему искренне жаль отдельные средства массовой информации, которые "хайпят на человеческой трагедии", а также задают подобные вопросы во время культурного форума, сообщает РИА Новости.

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса стал чемпионом по просмотрам. Кроме того, у него шестнадцать номинаций на "Оскар". Фильм снят по мотивам комиксов. Его главным героем является неудачливый юморист, страдающий психическим заболеванием. В один момент у него происходит нервный срыв и он становится преступником.

Трагический инцидент, в центре которого оказался уже бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, случился 7 ноября. После ссоры историк застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, а затем, чтобы избавиться от тела, расчленил его с помощью пилы и по частям пытался утопить в Мойке.