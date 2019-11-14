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14 ноября 201918:33

Жертва или монстр? В "Прямом эфире" мать рассказала, почему посадила дочь в клетку

В "Прямом эфире" – мать против дочери. Девушка уверяет, что ее держали в клетке и издевались над ней, когда она была маленькая. Мать говорит, что ее дочь психически нездорова и опасна для общества.

Эта история шокировала всю страну. В 2016 году 14-летняя Ярослава сбежала из дома и почти четыре года она скрывалась от собственной семьи. Она сменила имя на Александру, переехала в другой город и только сейчас, когда ей исполнилось 18, решилась рассказать о жестоких методах воспитания. По ее словам, мать устроила для нее карцер в квартире и держала ее под замком, как дикое животное.

"Мне 14 лет, и весь мой мир – это матрас, горшок и слезы. Она меня била, и я боялась, что убьет", — вспоминает девушка.

Однако Тамара Журавлева говорит, что ее дочь просто врет. Слава была долгожданный ребенком, появившимся на свет в результате ЭКО. Из-за родовой травмы первые три года были очень трудными, родители боролись за здоровье девочки. Ярослава подросла, пошла в школу, занялась ушу, была очень талантливым ребенком. "Славочка была звездочкой в школе, в классе – везде и всюду", — говорит мама.


Но потом в семье родилась младшая дочь Лиля, и Слава стала ревновать. Семья переехала на несколько лет в Австралию, и там произошла страшная авария: дети пошли без спроса на пляж, Славу сбила машина. Она пролетела шесть метров и сильно ударилась головой об асфальт.

По мнению Тамары, именно эта злополучная авария стала поворотным пунктом в превращении дочери в монстра. Травмы повлияли на сексуальную сферу девочки и ее поведение. У нее появились странности, неопрятность, а потом — клептомания и неоправданная жестокость.

В 12 лет Слава начала встречаться с 22-летним молодым человеком, а когда мать захотела отнести заявление в полицию, дочь отравила ее таблетками. Правда, у Славы другая версия. Якобы мать ей сказала: "Будешь встречаться с 22-летним Димой, а его мать мне по работе поможет".

В итоге девочка сбежала со своим бойфрендом, а когда вернулась домой, мать ее сильно избила – взяла за шею и била о перила. Однако, по словам Тамары, все было не так: у дочери начался приступ, и она билась головой о бетон. И тогда мать просто решила придержать голову дочери, чтобы удары были не такими сильными.

В этот момент подъехали полицейские, которые забрали Тамару. Девочек отправили в Департамент защиты детей. За первые два месяца Слава сменила восемь приемных семей. По словам мамы, она приставала к мужчинам, воровала и употребляла неизвестные вещества.

Также, по словам Тамары, Слава собиралась отравить бабушку и убить родителей. Сейчас ее младшая дочь Лиля ходит в школу в бронежилете, так как в адрес семьи стали поступать угрозы. Тамара считает, что их автор – ее старшая дочь. Сама Слава уверяет, что очень скучает по младшей сестре и вспоминалась, как заботилась о Лиле в детстве, когда мать уходила на гулянки. Показания матери и дочки кардинально расходятся по каждому факту.

Когда в жизни Ярославы, которая сейчас называет себя Сашей, появилась пресловутая клетка? Для чего на самом деле она использовалась? Что рассказал отец девушки? Почему бабушка называет ее проституткой? Как Слава провела четыре года в бегах? Ответы – в программе "Прямой эфир".

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