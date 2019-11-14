Председательство России в БРИКС: Путин рассказал о планах

Страны БРИКС должны активнее взаимодействовать в ООН по вопросах противодействия терроризму и распространению террористической идеологии, в том числе в Интернете.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита организации в столице Бразилии.

Глава государства подчеркнул, что Российская Федерация в ходе своего председательства в БРИКС, которое начнется с 1 января следующего года, планирует плотно сотрудничать с Бразилией, Индией, Китаем и Южно-Африканской республикой (по названию стран и появилась аббревиатура БРИКС) в вопросах борьбы с международным терроризмом, отмыванием денег, возвращении средств, добытых преступным путем.

Путин считает, что страны данной группы должны более активно брать на себя лидирующую роль в Организации Объединенных Наций. Он отметил, что Россия будет продолжать разрабатывать в БРИКС те приоритеты и тенденции, которые были разработаны в период председательства Бразилии.