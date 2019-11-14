Фигуристка Трусова готова соревноваться с мужчинами

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заявила, что не против попробовать себя в соревнованиях мужчин. Она призналась, что завидует фигуристам, которые имеют возможность исполнять четвертные прыжки во время короткой программы.

"Конечно, можно посоревноваться с мужчинами. Я этого хочу. Потому что у них в короткой программе можно прыгать четверные прыжки", – приводит слова Трусовой Olympic Channel.

15-летняя россиянка первой в истории женского фигурного катания исполнила четверные лутц и тулуп в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

Напомним, что Трусова примет участие в Гран-при России-2019. Турнир пройдет в Москве с 15 по 17 ноября.