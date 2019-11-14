В Литве впервые в мире выходили 350-граммового младенца

В Каунасской клинике на 22 неделе беременности родился недоношенный младенец. Его вес составил всего 350 граммов. Все обошлось благополучно — ребенка смогли выходить и уже выписали домой.

Данный случай является первым не только для Литвы, но и для всего мира. Это единственный младенец, появившийся на свет и выживший на столь раннем сроке. В настоящее время биологический возраст родившейся девочки больше пяти месяцев, а весит она 3,5 килограмма.

Как сообщает издание delfi.lt, размер новорожденного был в десять раз меньше, чем у доношенного младенца. Девочка могла уместиться в ладони взрослого человека. Врачи Каунасской клиники делали все необходимое для сохранения жизни ребенка. Первые пять месяцев были очень сложными. В настоящее время малышка уже выписана домой, но она не может самостоятельно дышать, потому ей требуется дополнительный кислород.

По словам гендиректора Каунасской клиники Ренальдаса Юркявичюса, в лучших больницах мира выживают лишь десять процентов таких младенцев. Теперь родителям малышки предстоит каждые три месяца привозить ее на медицинский осмотр.

В декабре 2018 года в больнице Сан-Диего в 23-недельном возрасте родился младенец, вес которого составил всего 245 граммов. Также подобный случай ранее был зафиксирован и в Литве — 28-недельным на свет появился новорожденный весом 450 граммов.