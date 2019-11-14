Захарова: следователи "подгоняют" материалы о MH17 под заранее готовое решение

Совместная следственная группа, которая создана для расследования крушения "Боинга" на Украине в июле 2014 года, подгоняет материалы, которые свидетельствовали бы в пользу выбранной тактики обвинения. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 14 ноября, во время брифинга.

Совместная следственная группа по расследованию крушения лайнера Boeing опубликовала записи переговоров, которые якобы вели ополченцы самопровозглашенной ДНР и представители России. В них фигурируют имена министра обороны Сергея Шойгу, главы ФСБ Александра Бортникова, а также помощника президента Владислава Суркова. В записи, опубликованной в четверг, 14 ноября, отмечается, что в настоящее время группа собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых появилась возможность сбить "Боинг" компании "Малайзийские авиалинии".

По словам Марии Захаровой, часть материалов является фальшивой, часть не подтверждается. "Мы уже это проходили не раз", — отметила политик, комментируя заявление ССГ, в котором говорится якобы о влиянии российской стороны на крушение воздушного судна, сообщает телеканал "Россия 24".

По мнению представителя МИД, вердикт и приговор были вынесены сразу, а все, что происходит сейчас, это подгонка материалов под заранее готовое решение, которые свидетельствовали бы в пользу выбранной тактики. При этом Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона всегда была открыта к выявлению правды по делу MH17.

Трагедия в Донбассе произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский "Боинг" потерпел крушение, в результате которого погибли 298 человек. Для расследования инцидента была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Украины, Нидерландов, Малайзии, Бельгии и Австралии.

Эксперты в мае 2018 года заявили, что зенитная ракетная установка, из которой и был произведен пуск ракеты, сбившей воздушное судно, могла быть завезена из России. Москва, в свою очередь, отвергла эти обвинения.