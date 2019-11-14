В Калифорнии открыли стрельбу в школе

Не менее шести человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в американском штате Калифорния.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал телеканал NBC, ссылаясь на данные пожарно-спасательной службы.

Сообщается, что чрезвычайное происшествие случилось в школе Saugus High School, находящейся примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса. Обстоятельства стрельбы и состояние раненых уточняются.