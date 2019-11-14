Неожиданные ракурсы саммита БРИКС: хозяевам форума удалось произвести впечатление

Лидирующую роль в ООН должны взять на себя государства БРИКС, чтобы объединять другие страны в решении мировых проблем. С таким предложением сегодня, 14 ноября, выступил Владимир Путин на пленарном заседании саммита, который проходит в столице Бразилии. Инициативы Москвы во многом связаны с формированием многополярного мира, где моделью могут стать отношения между странами БРИКС, которые строятся на основе взаимного уважения.

Для почетного караула это можно назвать испытанием на прочность — на улице за тридцать, но бойцы были при параде. Подъехал Aurus Владимира Путина. Президент России прошел по красной ковровой дорожке, где его приветствовал коллега Болсонару. Рукопожатие было таким, чтобы со всех ракурсов получился хороший кадр.

Без казусов не обошлось. Например, у солдата почетного караула прямо во время трансляции зазвонил телефон. И как тут не ответить?

Пресса обратила внимание на то, как Нарендра Моди едва ли не по-мальчишески поднимался по лестнице.

Незадолго до приезда гостей организаторы долго репетировали церемонию фотографирования. Аккуратно были разложены листы с названием стран. Сотрудники службы протокола ориентировали фотографов, кто из лидеров и где должен находиться, но это не помогло. И кажется не важно, кто и куда встал, а гораздо существеннее то, насколько динамично развивается формат БРИКС. К саммиту внимание прессы колоссальное, чтобы попасть в пресс-центр выстроилась очередь.

Журналисты обратили внимание: в зале пленарных заседаний стол был украшен бразильскими минералами: аметист, агат, аквамарин.

Разговор на пленарном заседании шел об итогах и перспективных задачах БРИКС. Со следующего года председательство переходит к России. Москва предложит инициативы по налоговому, таможенному и антимонопольному направлениям.

"Главная цель видится в том, чтобы взаимодействие государств объединения приносило реальную пользу гражданам, содействовало повышению стандартов и качества жизни. Российская сторона будет способствовать укреплению уже действующей в БРИКС структуры финансовых механизмов — нового Банка развития, валютных резервов и функционирующей в его рамках системы обмена макроэкономической информацией", — заявил во время выступления Владимир Путин.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, в свою очередь, пожелал президенту России удачного председательства в БРИКС в следующем году. По его словам, Россия может рассчитывать на Бразилию в работе в рамках этого важного механизма сотрудничества.

Любопытно, что накануне в прессе появились громкие заголовки о том, что Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платежного механизма, альтернативного международной межбанковской системе SWIFT. Судя по всему, проработка многих вопросов будет обсуждаться уже в России — в следующем году пройдет почти полторы сотни встреч разного уровня.

"Мы должны уделить особое внимание торговле и инвестициям. Общий объем торговли стран БРИКС составляет около 15 процентов от мировой, в то время как население наших стран — более 40 процентов населения планеты", — сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на то, что встреча проходит в непростое время, когда в мире происходят фундаментальные изменения, растет неопределенность в мировой экономике. "Мы должны стремиться к многостороннему партнерству", — резюмировал китайский лидер.

Путин, в свою очередь, обратил внимание на две приближающиеся знаковые даты — 75-летие окончания Второй Мировой войны и создание ООН.

"Наши государства могли бы просмотреть возможность подготовки совместного заявления, посвященного этим знаменательным событиям. Как представляется, было бы важным осудить попытки героилизации нацистов и их приспешников, а также твердо выступить в поддержку миропорядка, основанного на международном праве и Уставе Организации Объединенных Наций. Государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль в ООН и объединять единомышленников.", — заявил Владимир Путин.

Многие журналисты, находящиеся в пресс-центре, уже планируют командировку на следующий саммит БРИКС в Санкт-Петербург — он пройдет в июле. Подготовка к встрече, по сути, уже началась. Россия акцентирует внимание на том, какую роль должно сыграть партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности и инновационного развития.

Для того, чтобы обеспечить экономическую устойчивость, как раз и создан новый Банк развития. Путин отметил, что портфель его инвестпроектов продолжает расти, и есть все возможности для ухода от доллара.

"Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС. Это не только повысило бы вес наших валют в качестве альтернативы в международных расчетах мировой экономики, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах", — заявил Владимир Путин.

Бизнес готов вкладывать и в Россию. Важный индикатор — устойчивость российской национальной валюты:

"Рубль полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты. Имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране, рубль может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами и вполне соответствует всем этим требованиям".

Город Бразилиа уже принимал саммит девять лет назад, тогда еще в формате БРИК, без южной Африки. Церемония и встречи расписаны по минутам. Пока лидеры проводили заседания, кто-то даже успевал передохнуть. Например, для почетного караула отведены небольшие технические помещения. Нашей съемочной группе даже удалось рассмотреть шлем и детально рассмотреть, как он выглядит: позолота, изящная форма. Хозяева саммита явно хотели произвести впечатление и сами, похоже, воодушевлены.

Некоторым предоставилась уникальная возможность: фото с Путиным — снимки тут же летели в Instagram. Не теряли времени и первые леди, особенно супруги президентов Бразилии и ЮАР. Но сегодня — никаких пауз для отдыха. Крайне насыщенная программа еще продолжается.