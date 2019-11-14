Live

Новости Политика

Все видео этой рубрики
14 ноября 201920:46 Алексей Петров

Неожиданные ракурсы саммита БРИКС: хозяевам форума удалось произвести впечатление

Неожиданные ракурсы саммита БРИКС: хозяевам форума удалось произвести впечатление

Лидирующую роль в ООН должны взять на себя государства БРИКС, чтобы объединять другие страны в решении мировых проблем. С таким предложением сегодня, 14 ноября, выступил Владимир Путин на пленарном заседании саммита, который проходит в столице Бразилии. Инициативы Москвы во многом связаны с формированием многополярного мира, где моделью могут стать отношения между странами БРИКС, которые строятся на основе взаимного уважения.

Для почетного караула это можно назвать испытанием на прочность — на улице за тридцать, но бойцы были при параде. Подъехал Aurus Владимира Путина. Президент России прошел по красной ковровой дорожке, где его приветствовал коллега Болсонару. Рукопожатие было таким, чтобы со всех ракурсов получился хороший кадр. 

Без казусов не обошлось. Например, у солдата почетного караула прямо во время трансляции зазвонил телефон. И как тут не ответить?

Пресса обратила внимание на то, как Нарендра Моди едва ли не по-мальчишески поднимался по лестнице.

Незадолго до приезда гостей организаторы долго репетировали церемонию фотографирования. Аккуратно были разложены листы с названием стран. Сотрудники службы протокола ориентировали фотографов, кто из лидеров и где должен находиться, но это не помогло. И кажется не важно, кто и куда встал, а гораздо существеннее то, насколько динамично развивается формат БРИКС. К саммиту внимание прессы колоссальное, чтобы попасть в пресс-центр выстроилась очередь.

Журналисты обратили внимание: в зале пленарных заседаний стол был украшен бразильскими минералами: аметист, агат, аквамарин.

Разговор на пленарном заседании шел об итогах и перспективных задачах БРИКС. Со следующего года председательство переходит к России. Москва предложит инициативы по налоговому, таможенному и антимонопольному направлениям.

"Главная цель видится в том, чтобы взаимодействие государств объединения приносило реальную пользу гражданам, содействовало повышению стандартов и качества жизни. Российская сторона будет способствовать укреплению уже действующей в БРИКС структуры финансовых механизмов — нового Банка развития, валютных резервов и функционирующей в его рамках системы обмена макроэкономической информацией", — заявил во время выступления Владимир Путин.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, в свою очередь, пожелал президенту России удачного председательства в БРИКС в следующем году. По его словам, Россия может рассчитывать на Бразилию в работе в рамках этого важного механизма сотрудничества.

Любопытно, что накануне в прессе появились громкие заголовки о том, что Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платежного механизма, альтернативного международной межбанковской системе SWIFT. Судя по всему, проработка многих вопросов будет обсуждаться уже в России — в следующем году пройдет почти полторы сотни встреч разного уровня.

"Мы должны уделить особое внимание торговле и инвестициям. Общий объем торговли стран БРИКС составляет около 15 процентов от мировой, в то время как население наших стран — более 40 процентов населения планеты", — сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на то, что встреча проходит в непростое время, когда в мире происходят фундаментальные изменения, растет неопределенность в мировой экономике. "Мы должны стремиться к многостороннему партнерству", — резюмировал китайский лидер.

Путин, в свою очередь, обратил внимание на две приближающиеся знаковые даты — 75-летие окончания Второй Мировой войны и создание ООН.

"Наши государства могли бы просмотреть возможность подготовки совместного заявления, посвященного этим знаменательным событиям. Как представляется, было бы важным осудить попытки героилизации нацистов и их приспешников, а также твердо выступить в поддержку миропорядка, основанного на международном праве и Уставе Организации Объединенных Наций. Государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль в ООН и объединять единомышленников.", — заявил Владимир Путин.

Многие журналисты, находящиеся в пресс-центре, уже планируют командировку на следующий саммит БРИКС в Санкт-Петербург — он пройдет в июле. Подготовка к встрече, по сути, уже началась. Россия акцентирует внимание на том, какую роль должно сыграть партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности и инновационного развития.

Для того, чтобы обеспечить экономическую устойчивость, как раз и создан новый Банк развития. Путин отметил, что портфель его инвестпроектов продолжает расти, и есть все возможности для ухода от доллара.

"Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС. Это не только повысило бы вес наших валют в качестве альтернативы в международных расчетах мировой экономики, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах", — заявил Владимир Путин.

Бизнес готов вкладывать и в Россию. Важный индикатор — устойчивость российской национальной валюты:

"Рубль полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты. Имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране, рубль может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами и вполне соответствует всем этим требованиям".

Город Бразилиа уже принимал саммит девять лет назад, тогда еще в формате БРИК, без южной Африки. Церемония и встречи расписаны по минутам. Пока лидеры проводили заседания, кто-то даже успевал передохнуть. Например, для почетного караула отведены небольшие технические помещения. Нашей съемочной группе даже удалось рассмотреть шлем и детально рассмотреть, как он выглядит: позолота, изящная форма. Хозяева саммита явно хотели произвести впечатление и сами, похоже, воодушевлены. 

Некоторым предоставилась уникальная возможность: фото с Путиным — снимки тут же летели в Instagram. Не теряли времени и первые леди, особенно супруги президентов Бразилии и ЮАР. Но сегодня — никаких пауз для отдыха. Крайне насыщенная программа еще продолжается. 

Сейчас

19:36

В Калифорнии открыли стрельбу в школе

17:34

Председательство России в БРИКС: Путин рассказал о планах

16:33

Турция не откажется от С-400 ради Patriot

16:19

Песков: дата Большой пресс-конференции Путина определена

16:02

Во Бразилии открылся саммит БРИКС

15:29

МИД РФ признал Аньес руководителем Боливии

10:54

В Москве открывается юбилейный сезон зимней пассажирской навигации

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Студент, устроивший бойню, научился стрелять под присмотром отчима

Студент, устроивший бойню, научился стрелять под присмотром отчима

1 час назад
Неожиданные ракурсы саммита БРИКС: хозяевам форума удалось произвести впечатление

Неожиданные ракурсы саммита БРИКС: хозяевам форума удалось произвести впечатление

1 час назад
Отношения "на дне": лидеры США и Турции не могут договориться

Отношения "на дне": лидеры США и Турции не могут договориться

50 минут назад

Трансляции

Заявление для прессы Владимира Путина по итогам саммита БРИКС
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 15 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Моралес грозит своим возвращением, а его противники делят посты

Моралес грозит своим возвращением, а его противники делят посты

52 минуты назад
Миллер не верит в обещанную синоптиками "розовую" зиму

Миллер не верит в обещанную синоптиками "розовую" зиму

27 минут назад
Прямой эфир "России 1". Смотрите ТВ онлайн

Прямой эфир "России 1". Смотрите ТВ онлайн

13.11.2019 16:29
Жертва или монстр? В "Прямом эфире" мать рассказала, почему посадила дочь в клетку

Жертва или монстр? В "Прямом эфире" мать рассказала, почему посадила дочь в клетку

3 часа назад
Погоняли и хватит: Нидерланды станут самой "медленной" страной Европы

Погоняли и хватит: Нидерланды станут самой "медленной" страной Европы

8 часов назад
Песков: дата Большой пресс-конференции Путина определена

Песков: дата Большой пресс-конференции Путина определена

5 часов назад
Сергей Петров может продать "Рольф"

Сергей Петров может продать "Рольф"

28 минут назад
Старчиков рассказал, чего стоила роль в "России молодой" и к кому ушла жена

Старчиков рассказал, чего стоила роль в "России молодой" и к кому ушла жена

8 часов назад
Уральские коммунальщики отремонтировали дом скотчем

Уральские коммунальщики отремонтировали дом скотчем

6 часов назад
Эксперты объяснили, зачем хранить квитанции после оплаты коммуналки

Эксперты объяснили, зачем хранить квитанции после оплаты коммуналки

7 часов назад
5 декабря выйдет фильм "Ржев". Появился первый трейлер

5 декабря выйдет фильм "Ржев". Появился первый трейлер

11 часов назад
Новое путешествие "Синей птицы": обыкновенные чудеса от необыкновенных детей

Новое путешествие "Синей птицы": обыкновенные чудеса от необыкновенных детей

13.11.2019 18:01
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

13.11.2019 11:00
В Москве проходит фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO

В Москве проходит фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO

12.11.2019 05:59
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Стрельба в школе Калифорнии: один человек умер, подозреваемый задержан

Стрельба в школе Калифорнии: один человек умер, подозреваемый задержан

24 минуты назад
Мир без лайков: Instagram начал глобальный эксперимент

Мир без лайков: Instagram начал глобальный эксперимент

1 час назад
Трамп - взяточник: демократы уверены, что нашли доказательства

Трамп - взяточник: демократы уверены, что нашли доказательства

1 час назад
Захарова: следователи "подгоняют" материалы о MH17 под заранее готовое решение

Захарова: следователи "подгоняют" материалы о MH17 под заранее готовое решение

2 часа назад
Браузер, который платит за просмотр рекламы: Brave достиг версии 1.0

Браузер, который платит за просмотр рекламы: Brave достиг версии 1.0

3 часа назад
В Россию привезли три коллекционных суперкупе Bentley Continental GT

В Россию привезли три коллекционных суперкупе Bentley Continental GT

3 часа назад
В Литве впервые в мире выходили 350-граммового младенца

В Литве впервые в мире выходили 350-граммового младенца

3 часа назад
Apple уволила сотрудника за кражу интимного фото

Apple уволила сотрудника за кражу интимного фото

3 часа назад
Джигарханян обследуется в одной из московских клиник

Джигарханян обследуется в одной из московских клиник

3 часа назад
54-летний ревнивец поджег квартиру возлюбленной

54-летний ревнивец поджег квартиру возлюбленной

4 часа назад
Мединский: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Соколов?

Мединский: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Соколов?

4 часа назад
Кроссовер Mazda признан самым безопасным в истории EuroNCAP

Кроссовер Mazda признан самым безопасным в истории EuroNCAP

5 часов назад
Задержан хулиган, напавший с ножом на детей и учительницу в Нефтекумске

Задержан хулиган, напавший с ножом на детей и учительницу в Нефтекумске

5 часов назад
Экс-супругу Цеповяза отправят в психиатрическую клинику

Экс-супругу Цеповяза отправят в психиатрическую клинику

5 часов назад
Родственники несут цветы к машине убитого чемпиона по тайскому боксу

Родственники несут цветы к машине убитого чемпиона по тайскому боксу

5 часов назад
Рудковская предложила 1,5 миллиона за "шайку-лейку", угрожавшую ее сыну

Рудковская предложила 1,5 миллиона за "шайку-лейку", угрожавшую ее сыну

6 часов назад
Минск требует равных прав для пограничников при охране границ с Россией

Минск требует равных прав для пограничников при охране границ с Россией

6 часов назад
Асад о смерти бен Ладена и основателя "Белых касок": они выполнили роль и стали обузой

Асад о смерти бен Ладена и основателя "Белых касок": они выполнили роль и стали обузой

7 часов назад
Московская полиция нашла мужчину, который облил домофон серной кислотой

Московская полиция нашла мужчину, который облил домофон серной кислотой

8 часов назад
Наводнение в Венеции. Фотолента

Наводнение в Венеции. Фотолента

9 часов назад
Социальная инженерия и card2card: появился новый способ хищения с карточек

Социальная инженерия и card2card: появился новый способ хищения с карточек

9 часов назад
В этом году во ВКонтакте появятся дизлайки и аналог сервиса Patreon

В этом году во ВКонтакте появятся дизлайки и аналог сервиса Patreon

10 часов назад
Боль в шее не связана с неудобной позой

Боль в шее не связана с неудобной позой

10 часов назад
Пожарный откачал кота при помощи кислородной маски. Видео

Пожарный откачал кота при помощи кислородной маски. Видео

10 часов назад
Квартира для мини-пигов: жильцы подмосковной многоэтажки жалуются на свинарник по соседству

Квартира для мини-пигов: жильцы подмосковной многоэтажки жалуются на свинарник по соседству

11 часов назад
Обновлённый WhatsApp ударил по батарее смартфонов

Обновлённый WhatsApp ударил по батарее смартфонов

11 часов назад
Террористов, убийц и насильников отстранят от управления автобусами и такси

Террористов, убийц и насильников отстранят от управления автобусами и такси

11 часов назад
Самые популярные города Золотого кольца в новогодние каникулы

Самые популярные города Золотого кольца в новогодние каникулы

15 часов назад
Французский дирижер Ксавье Рот и оркестр "Столетия" впервые выступят в России

Французский дирижер Ксавье Рот и оркестр "Столетия" впервые выступят в России

12.11.2019 12:39
"Слезы дельфина". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Слезы дельфина". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

12.11.2019 12:29
Фредди Кемпф откроет серию концертов к 250-летию Бетховена в Доме музыки

Фредди Кемпф откроет серию концертов к 250-летию Бетховена в Доме музыки

12.11.2019 10:43

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку