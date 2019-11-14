Студент, устроивший бойню, научился стрелять под присмотром отчима

Следователям в Благовещенске еще предстоит установить обстоятельства, которые привели к трагедии в строительном колледже. Вопросов масса. Что послужило мотивом? Почему никто раньше не заметил потенциальной угрозы? Но уже ясно, что одна из причин — плохая охрана учебного заведения. Металлорамки там не могли купить больше года, сотрудник на входе работал без лицензии, а в самой конторе числятся всего четыре человека. Один из основных клиентов этого ЧОПа — детская клиника. А до этого фирма охраняла и Благовещенскую городскую больницу, в которую доставляли раненых студентов.

В Амурском колледже строительства и ЖКХ целый день работали следователи. Изъяли видеозаписи с камер наблюдения, осмотрели аудитории, опросили студентов и преподавателей.



Стрельба произошла в этом корпусе, но силовики оцепили целый квартал. Люди в касках и бронежилетах продолжают приезжать сюда и просят людей покинуть место происшествия.

Корпус "К", в котором произошла стрельба, — это трехэтажное здание, на первом этаже которого расположено много магазинов и ларьков. По предварительным данным, студент 4-го курса Данил Засорин пронес охотничье ружье в рюкзаке мимо поста охраны и зашел на урок в компьютерный класс. Когда преподаватель попросила его выйти — Засорин опоздал к началу пары на 20 минут — тот пошел в туалет, чтобы собрать и зарядить дробовик.

"Заходим в туалет, там стоит человек с ружьем. Направил на моего одногруппника, мы все в ступоре, не понимаем, что происходит. А он говорит: "Уходите отсюда быстро". И мы убежали, забежали в аудиторию и забаррикадировали двери. Закрыли и ждали сотрудников", — рассказывает студент Максим Пахомов.

Пока преподаватель звонил в полицию, в другой аудитории прозвучали выстрелы.

"Данил пришел, встал в дверях. В руках — ружье, в зубах — сигарета. Я его спрашиваю: "Что же ты делаешь?!" А он ответил, чтобы я убиралась. Потом был выстрел. Потом второй выстрел", — рассказывает учительница.

На улицу начали выбегать другие ученики без верхней одежды. Некоторые пытались спастись через окна.

"Все под парты спрятались, Леха не спрятался. И тот такой ему: "Чо, самый смелый?" И Леха сказал: "Я тебя не боюсь". Я продолжал сидеть и смотреть на него. И тот взял и выстрелил", — рассказывает студент.

Помощь одному из раненых оказывали сами студенты. Учительница первой предупредила охрану и спряталась в соседнем магазине. "Спрятали у себя молодую девчонку — учительницу. Она охране сказала, чтобы вызвали скорую и полицию, а потом побежала к нам в магазин", — рассказывает продавщица. Но первыми полицейскими, которые вошли в здание колледжа, были автоинспекторы. О ЧП им рассказал один из очевидцев, когда они патрулировали улицу.

Увидев полицейских, Засорин снова начал стрелять. Его заблокировали в одной из аудиторий, где он покончил с собой. Медицинская помощь понадобилась пятерым пострадавшим. Троих с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Уже установлено, что в корпусе, где произошла трагедия, не стояли рамки металлодетектора. А охранник, как оказалось, официально не являлся сотрудником ЧОП. Сейчас охранник и директор предприятия задержаны.

"Выяснилось, что тот работник частной охранной организации, который в этот день дежурил, не имеет соответствующих документов, не имеет соответствующих лицензии, соответственно мы предполагаем, что он не проходил необходимую в этих случаях подготовку", — говорит официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Возбуждено уголовное дело по факту необеспечения надлежащей охраны здания. Разберемся с частным охранным предприятием, а также будем давать оценку должностным лицам колледжа", — сообщил руководитель Следственного управления СК РФ по Амурской области Станислав Белянский.

"К сожалению, эта схема в рамках 44-го федерального закона работает по принципу — кто дал дешевле, тот и победил. Все это приводит к тому, что на охрану школ, техникумов, лицеев заступают непрофессионалы, не имеющие карточек личного охранника", — считает заместитель председателя комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, фракция "Единая Россия" Александр Хинштейн.

Дробовик студент купил в августе, как говорил, для охоты. В соцсетях не так давно разместил видео, как он стреляет по банкам. От родных — семья, кстати, считается благополучной — новое увлечение не скрывал. Оружие зарегистрировано на молодого человека. По существующим правилам, сделать это можно с 18 лет.

"Для приобретения гладкоствольного оружия сначала проходится медкомиссия, по ее итогам выдается справка, что человек может приобретать оружие. Потом с этой справкой он идет уже непосредственно в разрешительную систему, где подает все документы на выдачу лицензии на приобретение гладкоствольного оружия", — рассказывает продавец оружейного магазина Дмитрий Китов.

Психиатры считают, что необходимо пересмотреть закон о продаже оружия с 18 лет в сторону повышения возраста. По мнению специалистов, у подростков не слишком устойчивая психика и любой конфликт может вывести их из равновесия.

"Для юноши свойственно все воспринимать остро, — отмечает психотерапевт, ведущий научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Лев Пережогин. — Ничего, чтобы утверждать, что 19-летний человек социально зрелый, не физически, а социально, нет".

Студенту, устроившему стрельбу, проведут посмертную экспертизу на вменяемость, чтобы выяснить мотивы, побудившие его на преступление.

"Уголовное дело по данному факту возбуждено по признакам преступления, предусматривающего ответственность за убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений. В настоящее время следователи продолжают комплекс первоначальных следственных действий, направленных на всестороннее исследование обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа", — сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

На учете в полиции молодой человек не состоял и характеризовался только с положительной стороны: "За годы учебы зарекомендовал себя как спокойный, уравновешенный ученик. Даниил не был открыт для общения, доверял только близким людям. Был экстравертом".

Впрочем, из этой школьной характеристики Засорина непонятно, как соотносятся противоречащие друг другу понятия "экстраверт" и утверждение, что Даниил "не был открыт для общения". На вопрос, можно ли было предотвратить трагедию, как раз и должно ответить следствие.