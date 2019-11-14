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14 ноября 201920:17

Итоговый турнир ATP. Победитель Федерера и Джоковича проиграл Берреттини

EPA

Австрийский теннисист Доминик Тим завершил групповой этап Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) поражением от итальянца Маттео Берреттини. Накануне австриец уже гарантировал себе место в полуфинале турнира.

Встреча между Тимом и Берреттини завершилась по итогам двух сетов. Представитель Апеннинского полуострова выиграл первую партию на тай-брейке – 7:6 (7:3), после чего во второй отдал сопернику три гейма и выиграл сет (6:3) и матч. Матч продолжался 1 час 18 минут.

Берреттини завершил выступления на Итоговом турнире ATP. Тим же ждет завершения группового этапа, чтобы узнать своего соперника по полуфиналу. Ранее он в группе нанес поражения сербу Новаку Джоковичу и швейцарцу Роджеру Федереру.

Плей-офф турнира состоится в субботу и воскресенье.

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