Сергей Петров может продать "Рольф"

Владелец крупнейшего российского автодилера "Рольф" Сергей Петров изучает возможность продажи бизнеса. О возможной продаже сообщила кипрская компания Delance Limited, через которую семья Петрова контролирует "Рольф".

Летом в отношении Петрова было возбуждено уголовное дело. Он подозревается в незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей, которые он получил, продав "Рольфу" по завышенной цене акции компании "Рольф Эстейт".

Петров, который в 2016 года проживает в Австрии, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Основатель "Рольфа" заявил, что не собирается возвращаться в Россию, и отверг все обвинения.

Компания была основана в 1991 году. Сейчас она является крупнейшим российским автодилером и владеет 62 магазинами. В прошлом году выручка компании составила 229,7 миллиарда рублей, чистая прибыль 6,3 миллиарда рублей, передает ТАСС.