КХЛ. "Салават Юлаев" сокрушил ЦСКА в Москве

Уфимский "Салават Юлаев" сотворил главную сенсацию в игровом дне регулярного чемпионата КХЛ, в гостях нанеся поражение московскому ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе "ЦСКА Арена" и завершилась победой уфимцев со счетом 2:5.

Датский защитник "Салавата" Филип Ларсен открыл счет, но вскоре армейцы сделали счет в свою пользу. Автором дубля стал Андрей Светлаков. Впрочем, еще до завершения первого периода Сакари Маннинен восстановил статус-кво – 2:2.

Развязка матча произошла в заключительный 15 минут матча, когда гости из столицы Башкортостана тремя заброшенными шайбами перевернули ход матча. Их авторами стали Михаил Пашнин, Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев.

"Саалават" смог добиться третьей победы подряд. У ЦСКА же ситуация складывается прямо противоположная – впервые в текущем сезоне КХЛ армейцы проиграли три матча кряду.