Путин рассказал о "полном контакте" с Зеленским и возможности встречи

О встрече президентов России и Украины до саммита в "нормандском формате" речи не идет. С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По словам российского лидера, никто не заинтересован во встрече — ни он сам, ни Владимир Зеленский. Путин отметил, что есть договоренность встретиться в "нормандском формате". "Если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи", — заявил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что лидеры двух стран должны выйти с каким-то результатом. По словам президента, с украинским коллегой они находятся в "полном контакте", разговаривают по телефону, но им нужно подойти к каким-то решениям.

Российский лидер заявил, что для урегулирования ситуации на Украине кроме "нормандского формата" ничего другого нет и не предвидится, сообщает телеканал "Россия 24".

Владимир Путин во время выступления рассказал, что у него вызвали недоумения слова главы Министерства иностранных дел Украины Вадима Пристайко о возможности выхода из минских соглашений.

Глава государства отметил, что российская сторона приветствует отведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, а также действия украинских властей и непризнанных республик. При этом Путин подчеркнул, что появляются "какие-то двусмысленности", например, заявление главы украинского МИДа. "Это как? Что мы тогда будем обсуждать в "нормандском формате"? О чем там тогда может идти речь?", — поинтересовался российский лидер.

Ранее Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей, если увидит, что "этот процесс идет бесконечно".