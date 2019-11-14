Турция гарантировала себе место на Евро-2020 после ничьей с Исландией

Сборная Турции по футболу стала еще одной командой, гарантировавшей себе место в финальной части чемпионата Европы 2020 года. В матче девятого тура отборочного этапа Евро-2020 Турция сыграла в безголевую вничью с Исландией – 0:0.

Для досрочного выхода на чемпионат Европы турецкой сборной этого результата хватило. Она набрала 20 очков и стала недосягаемой для тех же исландцев, оставшихся с 16 баллами на третьем месте. Командами осталось провести по одному матчу квалификации.

А вот кому еще стала выгодна ничья Исландии, так это занимающей второе место Франции, которая благодаря этому результату конкурентов также завоевала путевку на чемпионат Европы. У нее 18 очков и еще два матча отбора.

Даже в случае двух поражений и победы Исландии в своих матчах и равенстве очков преимущество будет у французов из-за результатов личных встреч. Исландия же лишилась шансов завоевать путевку на Евро напрямую, но еще будет иметь возможность сделать это через плей-офф.