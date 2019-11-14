Квят: в 2020 году рассчитываю на первое место

Российский пилот команды "Формулы 1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал свои цели и задачи на следующий сезон. Накануне 25-летний россиянин подписал новый контракт с итальянской конюшней.

"Я давно понимал, что останусь в "Формуле-1", но итоговое подтверждение получил за пару дней до официального объявления, — приводит слова Квята F1 News. – Эта новость не стал для меня неожиданностью, но всегда здорово знать, что ждет в будущем. Я благодарен Red Bull за предоставленную возможность".

"Какие результаты достижимы в следующем сезоне? Первое место! (смеется) Мы не ставим конкретных целей. Скорее всего, будем вести борьбу в средней группе и, полагаю, что результаты вновь окажутся очень плотными. Мы постараемся сделать все возможное и быть по итогам сезона как можно выше".

Напомним, что в текущем сезоне наивысшим достижением Квята стало второе место, занятое на Гран-при Германии. В текущем сезоне Квяту предстоит провести еще два этапа — в Бразилии и Абу-Даби.