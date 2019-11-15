В Благовещенске услили меры безопасности после расстрела в колледже

В Благовещенске задержали гендиректора ЧОПа и охранника колледжа, где студент расстрелял своих одногруппников. Один погиб, трое ранены. Стрелявший покончил с собой.

Студенты, которые стали невольными свидетелями трагических событий, не могли покинуть здание колледжа почти 5 часов. Все это время с ними работали сначала оперативники, потом общались психологи. Сейчас оцепление снято и детей распустили по домам. Однако в корпус, где произошло убийство, кроме оперативников не пускают никого до сих пор. Идет следственный эксперимент.

Предварительно, хронология событий такова: мимо поста охраны четверокурсник прошел беспрепятственно, спрятав под куртку свое официально зарегистрированное охотничье ружье ИЖ-81. Рамки-металлоискателя именно в этом корпусе нет. В аудиториях в это время находились более 150-ти студентов. Максим Пахомов и четверо его однокурсников были в числе первых, кто сообщил о человеке с ружьем в стенах колледжа.

"Заходим в туалет, там стоит человек с ружьем. Направил на моего одногруппника, мы все встали в ступор, не понимали, что происходит. И он говорит, уходите отсюда быстро. И мы убежали, забежали в аудиторию и забаррикадировали двери. Закрыли и ждали сотрудников", — вспоминает Максим Пахомов, студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ.

Пока преподаватель Максима звонил в полицию, в другой аудитории прозвучали выстрелы. Одного одногруппника злоумышленник убил, еще троих ранил. Первой группой полицейских, из прибывших в колледж, стал проезжавший мимо патруль ГИБДД. Сотрудникам о ЧП сообщил один из учащихся. Завязалась перестрелка. Когда нападавшего заблокировали, он покончил жизнь самоубийством.

"Спокойный был. Я просто его видела, одевается он в принципе прилично, телефон дорогой. Я бы не сказала, что из бедной семьи", — вспоминает Алина Сивохина, студентка Амурского колледжа строительства и ЖКХ.

Учился на специалиста по компьютерам, воспитывался в полной семье. Что стало причиной трагедии, выясняют следователи. Одна из версий — конфликт с одногруппниками.

Предварительно известно, что дробовик ИЖ-81 будущий убийца купил в августе. Родственникам сказал, что для охоты. Следователи сейчас собирают всю возможную информацию.

"Изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения колледжа. Проводится осмотр места происшествия. По данным, которые мы первоначально получили, стрельба начата в учебном корпусе, в одной аудитории, там, где пострадали двое. Потом он переместился в другую аудиторию, где тоже пострадали от его рук еще 2 студента", — доложил Станислав Белянский, руководитель Следственного управления СК РФ по Амурской области.

За жизнь и здоровье раненых сейчас борются врачи. Все пострадавшие прооперированы. 20-летний студент — в тяжелом состоянии, он в реанимации Благовещенской горбольницы. Двое 17-летних — в детской областной.

"Этим детям, возможно, предстоит в дальнейшем еще не один этап оперативного лечения, реконструктивного лечения. Возможен некроз мягких тканей. Естественно, необходима будет и пластика", — отметил Владимир Дудкин, руководитель Центра детской политравмы Амурской областной детской клинической больницы.

Местные власти обещают оказать помощь семьям погибших и пострадавших. И разобраться — почему в корпусе нет металлодетектора. Есть вопросы и к частному охранному предприятию. В школах и детских садах Благовещенска усиливаются меры безопасности, идет проверка работоспособности контрольных рамок и тревожных кнопок. Во всех образовательных учреждениях проведут внеплановые педагогические советы. А в самом Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства инициируют служебную проверку. В связи с трагедией учебный процесс приостановлен.