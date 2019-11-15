"Зенит" минимально проиграл "Анадолу Эфес" в матче Евролиги

Санкт-петербургский "Зенит" потерпел поражение в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором на выезде встречался с турецким "Анадолу Эфес". Встреча завершилась минимальным поражением клуба с берегов Невы – 88:90.

На протяжении большей части матча баскетболисты турецкого клуба вели, как в игре, так и в счете – преимущество хозяев площадки достигало +19 очков. Лишь в заключительной десятиминутке "зенитовцы" нарастили темп и практически смогли отыграть отставание. Но на победу их не хватило.

Самым результативным игроком матча стал Остин Холлинс из "Зенита", который набрал 26 очков. У победителей наиболее результативным стал Василье Мичич – у него 24 балла.

В восьми встречах "Зенит" одержал две победы при шести поражениях и после восьми туров занимает предпоследнюю, 17 строчку в таблице Евролиги.