Путин: поставленные перед началом операции в Сирии задачи Россия выполнила

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в столице Бразилии Владимир Путин заявил, что Россия выполнила поставленные перед собой задачи, начиная операцию в Сирии.

Глава государства подчеркнул, что интересы России заключались, прежде всего, в том, чтобы избавить нашу страну от инфильтрации на ее территорию большого количества обученных и подготовленных боевиков с опытом боевых действий, и в целом эта задача выполнена.

Владимир Путин напомнил, что после того, как Россия начала активные действия по поддержке легитимного правительства в Дамаске, от террористов было освобождено почти 90 процентов территории Сирии, и не просто освобождено, а поставлено под контроль правительства страны, передает ТАСС. "Чего мы и добивались, что мы и сделали", — подчеркнул российский лидер.

Одновременно президент России отметил, что правительство США и президент Дональд Трамп также внесли свой вклад в борьбу с терроризмом в Сирии, но нейтральным наблюдателям очевидна лидирующая роль России в этом процессе.