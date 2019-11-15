Instagram перестает показывать лайки под чужими постами

Соцсеть Инстаграм начала скрывать количество лайков и просмотров под чужими публикациями во всем мире. Нововведение пока работает в тестовом режиме и затронет не все аккаунты. В руководстве соцсети объяснили, что решение приняли, чтобы убрать из Инстаграма соревновательный дух. С июля количество лайков уже не показывают в Австралии, Бразилии, Новой Зеландии, Японии и еще нескольких странах, сообщает телеканал "Россия 24".