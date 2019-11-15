Чехия вышла на Евро-2020 благодаря спартаковцу Кралу, Англия – после хет-трика Кейна

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал стал одним из главных действующих лиц в составе сборной Чехии в матче против Косово. Встреча завершилась победой чешской команды со счетом 2:1 и завоеванием путевки в финальную часть чемпионата Европы-2020.

Крал при счете 0:1 в пользу соперника забил первый гол своей команды и восстановил статус-кво, после чего еще стал и ассистентом Ондржея Челюстки, забившего победный гол. Автором единственного гола в составе косоваров стал Атдхи Нухиу.

Помимо чехов на Евро-2020 также пробились и футболисты сборной Англии. В матче девятого тура квалификации турнира игроки с туманного Альбиона нанесли сокрушительное поражение команде Черногории – 7:0. Хет-трик в активе Харри Кейна, и еще по одному голу забивали Алекс Окслейд-Чемберлен, Маркус Рэшфорд, Александар Шофранац и Тэмми Абрахам.

Таким образом, перед заключительным туром Англия и Чехия стали недосягаемы для конкурентов, набрав 18 и 15 очков соответственно. Идущее на третьем месте Косово имеет в своем активе 11 баллов и уже потеряло шансы на прямой выход на Евро-2020.