Гвардиола намерен возглавить сборную, чтобы чаще играть в гольф

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что однажды он станет наставником сборной. Испанский специалист не рассказал о том, какую именно команду он хочет возглавить, но сказал почему склоняется к уходу из клубов.

"Да, мне бы хотелось стать тренером сборной. Однажды это случится, — приводит слова Гвардиолы Евроспорт.Ru. – Я хотел бы участвовать в рабочем процессе каждые три дня, но в немного более спокойном режиме: больше играть в гольф. А сейчас у меня нет на это времени".

Напомним, что действующий контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2021 года. Накануне стало известно, что активный интерес к кандидатуре испанца проявляет мюнхенская "Бавария", которая хочет вернуть его обратно.