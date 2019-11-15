Трояновский вернулся на ринг и сходу завоевал пояс чемпиона ЕВР

Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский в одном из главных боев вечера бокса в Санкт-Петербурге одержал победу над чехом Йозефом Заградником. Россиянин в первом же поединке после годичного перерыва выиграл пояс чемпиона Евразийской федерации бокса.

Бой весовой категории до 63,5 килограмм продлился все 10 раундов. Победа была присуждена 39-летнему россиянину единогласным решением судей. Свой предыдущий бой Трояновский проводил в октябре 2018 года и тогда он проиграл Кириллу Релиху.

Всего же в активе Трояновского 28 побед, 24 из которых нокаутом, при двух поражениях. Заградник же проиграл в четвертый раз в своей карьере. Также у него 11 побед (6 из них – нокаутом).