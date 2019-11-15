Из-за бомбы времен войны в Вильнюсе проведена эвакуация

Несколько сотен работников и посетителей крупного вильнюсского торгового центра "Панорама" были эвакуированы из-за обнаруженной во время строительных работ неразорвавшейся 100-килограммовой авиабомбы времен Второй мировой войны.

Радиус эвакуации составил 220 метров, и торговый центр попал в эту зону. На прилегающих к месту находки улицах был перекрыто движение транспорта, передает ТАСС.

Найденная рабочими бомба находилась на глубине трех метров. Прибывшие на место саперы установили, что ее взрыватель находится в боевом положении. Нейтрализация боеприпасов в таком состоянии может занимать несколько часов до суток и более.