Врачи сообщили, что раненые при стрельбе в Благовещенске выживут

Все учебные заведения Благовещенска работают штатно, но меры безопасности усилены. Меры приняли после вчерашней трагедии.

Студент устроил стрельбу в колледже, а после совершил суицид. Кроме него — ещё один человек погиб, ранены трое. Заведено три уголовных дела. В МВД региона заявили, что до того как покончить с собой стрелявшего ответным огнём ранили полицейские. Они пришли на помощь перепуганным студентам, начали эвакуацию, а злоумышленника заблокировали в одной из аудиторий.

Кроме того, следствие выяснило, что охрана в колледже работала без соответствующих разрешений. Сегодня власти обещают проверить все школы и колледжи города — на предмет наличия камер наблюдения, тревожных кнопок и металлодетекторов. Состояние пострадавших стабильное. Один из них на лечении в горбольнице. Ещё двое — в областной.

"Двое пациентов 17-ти лет, которые вчера были доставлены с места происшествия – оба они оперированы, один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни мы не видим", — отметил главврач.