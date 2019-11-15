Генпрокурор Уильям Барр считает китайские Huawei и ZTE угрозой для США

Китайским телекоммуникационным корпорациям Huawei и ZTE нельзя доверять, они представляют угрозу безопасности США. Такое мнение выразил американский министр юстиции — генеральный прокурор Уильям Барр в письме к председателю Федеральной комиссии по связи (ФКС) США Аджиту Паю, который опубликовал документ в четверг у себя в Твиттере, сообщает телеканал "Россия 24".