Магадан и Сахалин оказались во власти непогоды

В Магаданской области объявили штормовое предупреждение. Мощный циклон принес в регион сильный ветер, местами он достигает до 30 метров в секунду.

С крыш домов срывает металлоконструкции, местных жителей просят быть аккуратнее на улицах. При этом в Магадане сохраняются аномальные для этого сезона плюсовые температуры. Обычно снег выпадает в регионе еще октябре. А в этом году его ждут только на следующей неделе — синоптики прогнозируют, что именно тогда начнется настоящая зима.

Зима пришла и на Сахалин, сообщает телеканал "Россия 24". Снег идет почти на всей территории Хабаровского края. Температура воздуха там сейчас соответствует декабрьской, где-то даже доходит до -20!

Непогода привела к локальным отключениям электроэнергии в некоторых поселениях. А главную магистраль Сахалина частично закрыли для движения из-за метели. По той же причине отменены многие авиарейсы. Нарушено морское сообщение до Курил и закрыто автобусное междугороднее сообщение. В порту Корсаков затоплена значительная часть территории, но жизни людей ничего не угрожает.