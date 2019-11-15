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15 ноября 201905:52

Правительство Италии выделило 20 миллионов евро для ликвидации последствий наводнения в Венеции

Правительство Италии выделило 20 миллионов евро для ликвидации последствий наводнения в Венеции

Венеция получит 20 миллионов евро на ликвидацию последствий наводнения. Об этом в Твиттере написал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По его словам, эти средства станут первыми ресурсами для наиболее срочных операций в поддержку города и населения. Он также добавил, что совет министров приступил к разработке плана компенсаций для частных лиц и предпринимателей.

Между тем, с призывом спасти город на воде от последствий стихии выступил и бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, сообщает телеканал "Россия 24".

"Мы хотим вызвать интерес у всех организаций, которые мы можем привлечь, потому что Венеция — одна из мировых столиц, один из столпов западной истории. И поэтому я считаю, что все заинтересованы — и более того — хотят сделать все необходимое, чтобы сохранить ее", — заявил Берлускони.

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