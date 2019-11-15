Эво Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию

Бывший президент Боливии Эво Моралес вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке. Об этом политик заявил из Мексики, которая предоставила ему убежище.

В Боливии тем временем – продолжаются беспорядки. Сторонники Моралеса требуют, чтобы занявшая его место оппозиционерка Жанин Аньес покинула пост. Сама Аньес спешно пытается навести в стране свои порядки.

Накануне она назначила нового командующего национальной полиции, сообщает телеканал "Россия 24". А временное правительство начинает преследовать журналистов, которые выступают за Моралеса. Их обещают наказать в суде. Аньес уже успела обратиться к мексиканским властям, чтобы они запретили Эво Моралесу публичные выступления. В Мехико ответили отказом, поскольку это противоречит нормам международного права.

Противоречит и Аньес – сама себе. Обещает боливийцам новые прозрачные выборы. Однако заявила, что не допустит к ним Эво Моралеса. Хотя по закону в Боливии на пост президента можно избираться неограниченное количество раз.

"Боливийцы должны знать: у них будет возможность избрать тех, кого они хотят видеть у власти, это их право. Но Эво Моралес и его бывший вице-президент не имеют права на четвертый срок, они не будут допущены к участию в новых выборах", — заявила Жанин Аньес.