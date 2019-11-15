В США набирает обороты скандал вокруг телефонных разговоров Трампа

Сотрудница американского посольства в Киеве заявила, что слышала беседу с постпредом при ЕС, в ходе которой Дональд Трамп якобы интересовался расследованием на Украине в отношении сына Джо Байдена – его главного соперника на предстоящих выборах.

О том, что такая беседа была, заявил и временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. Он выступал на первых публичных слушаниях по импичменту Трампа.

Глава Белого Дома ответил, что в первый раз слышит о таком. А слушания по импичменту – из-за разговора с Зеленским – проигнорировал. Был слишком занят на встрече с президентом Турции, уточняет телеканал "Россия 24".