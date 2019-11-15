Дмитрий Полянский: Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия

Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть прекращено. С таким заявлением выступил на заседании Совбеза ООН по Сирии первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны, сообщает телеканал "Россия 24".

"Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть", — заявил российский дипломат.