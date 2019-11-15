Кучеров четырьмя очками обеспечил "Тампе" разгром "Рейнджерс"

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал одним из соавторов крупной победы своего клуба над "Нью-Йорк Рейнджерс". Встреча, проходившая на "Амали-Арене", завершилась со счетом 9:3 в пользу "молний".

Кучеров забил одну шайбу сам и еще трижды отдавал голевые передачи: на Люка Шенна, Алекса Киллорна и Стивена Стэмкоса. Еще пять раз одноклубники Кучерова поражали ворота "Рейнджерс" без его участия. Авторами голов стали Ондржей Палат, Патрик Марун, Кевин Шаттенкирк, и Алекс Киллорн, ставший автором дубля. В его второй шайбе одним из ассистентов стал еще один россиянин Михаил Сергачев.

В составе нью-йоркских "рейнджеров" все три шайбы были также забиты при участии россиян: дважды Артемий Панарин пасовал на Криса Крайдера и Филипа Хитила, а Павел Бучневич также набрал очки и помог тому же Хитилу стать автором дубля.

Для "Тампы" эта победа стала четвертой в пяти предыдущих матчах НХЛ. "Рейнджерс" же буксует и терпит второе поражение в трех встречах.