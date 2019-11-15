Джокович: Федерер – феномен нашего времени, поражение от него не трагедия

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в матче третьего тура Итогового турнира ATP от швейцарца Роджера Федерера. Турнир проходит в Лондоне. Матч завершился победой третьей ракетки мира в двух партиях.

"Борьба за звание первой ракетки мира? Конечно, это большая мотивация, — приводит слова Джоковича Спорт24.Ru. - Но в важных матчах всегда многое стоит на кону. Впрочем, сегодня я не забивал себе этим голову. Я просто сыграл хуже, чем Роджер".

Федереру 38 лет – и он все еще хорош? Ну так Роджер мотивирует меня! Показывая, что даже в таком возрасте можно играть потрясающе. Он – феномен нашего времени, ролевая модель для всех, кто любит теннис. Включая меня".

Напомним, что Федерер стал третьим теннисистом турнира, кто пробился в полуфинал. Ранее в плей-офф также вышли австриец Доменик Тим и грек Стефанос Циципас.