Россия обыграла Канаду в шестом матче, но проиграла молодежную Суперсерию

Молодежная сборная России добилась победы в шестом матче Суперсерии против канадской команды Западной хоккейной лиги. Встреча проходила на стадионе "Арт Хаузер-центр" города Принс-Альберт и завершилась победой россиян в серии буллитов – 4:3.

Подопечные Валерия Брагина по ходу матча забивали по одной шайбе в каждом из трех периодов, в то время как канадские хоккеисты все три гола забили в четырехминутный отрезок времени в концовке второго периода.

В основное время авторами голов у России стали Лев Комиссаров, Илья Круглов и Захар Шабловский. У канадцев же две шайбы на счету Нолана Фута и одна – к Райан Чижовски. Решающий же буллит у россиян на счету Максима Соркина.

Таким образом, Россия смогла сравнять счет в серии против Канады – 3:3. Из-за этого победителя всей серии было решено определять в дополнительной серии буллитов. В ней точнее оказались канадцы (3:2), которые и выиграли всю Суперсерию.