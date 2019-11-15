В Бишкеке начался суд над экс-президентом Киргизии

В пятницу, 15 ноября, в Бишкеке начался суд над бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

На процессе, проходящем в Первомайском районном столицы страны, началось рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит бывший глава государства. Адвокат Атамбаева сообщил, что его доверитель отказывается принимать участие в процессе, судья будет решать, возможно ли рассмотрение дела без его участия. В соответствии с местным законодательством, принудительный привод экс-главы государства в суд невозможен, сообщает РИА Новости. В ходе судебного заседания судья отложил процесс до 29 ноября из-за болезни одного из подсудимых и отказа от явки в суд Алмаза Атамбаева.

Как сообщалось, в 2006 году Азиз Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека, во время которых были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника киргизского парламента. В 2013 году осужденный был освобожден по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови в последней стадии. Спустя несколько часов после выхода на своботу Батукаев получил новый паспорт и покинул республику. По версии следствия, к освобождению криминального авторитета могли быть причастны высокопоставленные чиновники, в том числе, и экс-президент Атамбаев.

В августе текущего года спецслужбы Киргизии провели в резиденции бывшего главы в пригороде Бишкека государства операцию по его задержанию. В результате двухдневного ожесточенного противостояния с применением огнестрельного оружия Алмазбек Атамбаев сдался силовикам.