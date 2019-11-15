В Шереметьеве один самолет задел другой

В аэропорту Шереметьево один самолет задел другой.

Лайнер Airbus A-320 авиакомпании "Аэрофлот" прилетел из Минска. По данным ТАСС, на его борту находились 42 человека, в том числе шесть членов экипажа. На рулежной полосе самолет задел фюзеляж другого воздушного судна.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, в результате инцидента никто не пострадал. Самолеты получили незначительные повреждения.

В настоящее время обстоятельства ЧП выясняются, лайнеры осматривают технические специалисты.