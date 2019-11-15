Тренер "Химок" Куртинайтис: все выложились на 120 процентов в игре с "Миланом"

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис остался доволен действиями своей команды в матче восьмого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против итальянского "Милана". Также он рассказал, за счет чего его парням удалось сломить сопротивление лидера турнира.

"Мы отлично боролись, показав хорошую энергию на протяжении всех сорока минут. Все выложились на 120 процентов. Это было главной причиной победы. Также отметил бы нашу защиту во второй половине, особенно в четвертой четверти", – цитирует Куртинайтиса официальный сайт подмосковного клуба.

Напомним, что "Химки" на домашнем паркете обыграли "Милан" со счетом 87:79 и вышли на первое место в турнирной таблице Евролиги.