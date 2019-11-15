В России запретят водку с хлопьями и синтетическими отдушками

Водка синтетическими ароматизаторами и с элементами декора нерастительного происхождения в России окажется под запретом. Основанием для запрета служит новый техрегламент ЕАЭС. Он вступит в действие с 2021 года. По нему в водку нельзя включать ванилин, продукты пчеловодства, золотые и серебряные хлопья, монеты, медали, марки.

О запрете со ссылкой на документ Росалкогольрегулирования сообщает газета "Известия". Российский ГОСТ такие добавки весом не более трех граммов допускают. Это позволяет изготовлять изготавливать оригинальные напитки к памятным датам с использование элементов декора.

Производители считают, что если российское законодательство обяжет использовать в российской водке только растительное сырье, то ассортимент на рынке уменьшится.

Кроме того, Минфин России предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт из пищевого сырья. С 1 января 2020 года минимальная цена может вырасти на 16%, до 57 рублей за литр безводного спирта.

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское называются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке, наряду с акцизными марками. Сейчас минимальная цена в рознице на полулитровую бутылку водки составляет 215 рублей, а на коньяк – 388 рублей.