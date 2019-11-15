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15 ноября 201908:58

Худобин и Радулов помогли "Далласу" одолеть "Ванкувер"

twitter.com

Матчем между "Ванкувер Кэнакс" и "Даллас Старз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Звезды" на выезде добились победы со счетом 4:2. Последнюю шайбу в этой встрече забросил российский форвард гостей Александр Радулов.

Для него она стала шестой в нынешнем сезоне. Помимо россиянина в составе "Далласа" отличились Джастин Даулинг, Блэйк Комо и Тайлер Сегин. Вратарь "звезд" Антон Худобин отразил 32 броска из 34, став одним из главных героев матча.

Результаты других встреч дня: "Флорида Пантерз" – "Виннипег Джетс" – 3:4, "Анахайм Дакс" – "Сан-Хосе Шаркс" – 3:5, "Миннесота Уайлд" – "Аризона Койотис" – 3:2, "Эдмонтон Ойлерз" – "Колорадо Эвеланш" – 6:2.

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