Пилот, посадивший самолет в кукурузном поле, перестал представляться пассажирам

Пилот Дамир Юсупов, который успешно посадил самолет в кукурузном поле, рассказал, почему перестал представляться пассажирам перед полетом.

В интервью телекомпании "КТВ-Луч" он объяснил, что люди очень эмоционально реагируют на его имя.

"Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно", — сказал летчик.

Однажды его самолет попал в турбулентность. Это довольно частое явление, но пассажиры заволновались, так как вспомнили, что лайнером управляет попавший в чрезвычайную ситуацию пилот. После этого Юсупов решил, что больше перед полетом не будет называть свое имя.



15 августа Airbus А321 вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. У самолета отказали оба двигателя. Командиру Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину удалось посадить самолет в кукурузное поле. На борту находились 226 пассажиров. Травмы получили 76 человек, но, к счастью, никто не погиб.

Владимир Путин присвоил Юсупову и Мурзину звания Героев России. Бортпроводников, которые руководили эвакуацией из самолета, наградили орденами Мужества.