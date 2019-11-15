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15 ноября 201910:21 Арзы Хасьянова

600 тысяч рублей в день: мошенники ловили своих жертв на квартирную удочку

600 тысяч рублей в день: мошенники ловили своих жертв на квартирную удочку

Сотрудники МВД России пресекли деятельность целой группы лже-риелторов. Банда орудовала сразу в нескольких регионах. От действий мошенников пострадали более тысячи человек. Ежедневный доход преступников составлял около 600 тысяч рублей.

На кадрах оперативной съемки запечатлено то, как правоохранительные органы проводят задержание целой группы псевдореэлторов. Только, по предварительным данным, ежедневный доход мошенников составлял 600 тысяч рублей. А география деятельности охватила 7 республик России — от Чувашии до Северной Осетии.

- Ваша фамилия, имя, отечество?

- Я не буду отвечать.

- Без адвоката говорить не буду.

Скромные и лаконичные во время следственных мероприятий, но трудолюбивые и активные в рабочее время. На их счету больше тысячи обманутых. Схема простая – под предлогом сдачи жилья в аренду у клиентов брали залог. Суммы разные, в зависимости благосостояния последнего. Как только деньги поступали на счет, телефон так называемого агента оказывался вне зоны доступа.

"Квартиру они предоставили в хорошем состоянии, ремонт с хорошей техникой. Заезжай, живи без всех хлопот. Насторожила низкая стоимость. Тем не менее, повелась", — рассказывает пострадавшая от действий мошенников.

В первую очередь на квартирную удочку попадались доверчивые граждане. Эта женщина со своим арендодателем так и не встретилась. Но успела перевести 5 тысяч рублей злоумышленникам. После неудачной попытки снять жилье — обратилась в полицию.

"Сотрудники МВД России пресекли деятельность организованной группы лже-риелторов, которые похищали деньги граждан под предлогом сдачи в аренду жилья. По предварительным данным, число пострадавших от действий злоумышленников превышает тысячу человек. Следственным управлением МВД России по городу Чебоксары возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, — констатирует официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Полицейскими при участии Росгвардии задержаны 10 человек. В отношении предполагаемого организатора группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные 8 участников – работники call-центра, собственники помещений, менеджеры – находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в отношении еще одного фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий".

Следствием установлено, что на рынке недвижимости мошенники работали с 2018 года. Группировку мошенников создал 25-летний житель Казани. Снять квартиры и частные дома предлагали через интернет. Главный инструмент заработка теперь надолго окажется в недосягаемости. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

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